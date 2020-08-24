24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Son dakika: Almanya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret! Dışişleri Bakanı Maas yarın Türkiye'ye gelecek

Son dakika haberine göre Bakanı Heiko Maas, yarın 'ye çalışma ziyaretinde bulunacak. Ziyaret kapsamında ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, ve bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.08.2020
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Son dakika: Almanya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret! Dışişleri Bakanı Maas yarın Türkiye'ye gelecek

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın yarın Ankara'da bir araya geleceği bildirildi.

Açıklamada, "Sayın Bakanımız ile Alman mevkidaşı arasında Ankara'da yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Doğu Akdeniz ve bölgesel konuların ele alınması öngörülmektedir." ifadesi yer aldı.

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