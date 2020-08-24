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İşte Rusya’nın korona virüs (Covid-19) aşısı Sputnik V'yi alacak ilk ülke

’da geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısı ’yi ilk alacak ülke belli oldu. Edinilen bilgiye göre aşının ilk talibi Belarus  oldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.08.2020 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020
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İşte Rusya’nın korona virüs Covid-19 aşısı Sputnik V'yi alacak ilk ülke

SON DAKİKA HABERİ: Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun basın ofisinden yapılan açıklamada, Lukaşenko ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, aşıyı ilk Belarus'un alacağına karar verildiği ifade edildi.


KARAR RESMEN AÇIKLANDI

Basın ofisinden yapılan açıklamada, "İki devlet başkanı Belarus vatandaşlarının gönüllü olarak üçüncü aşamada aşıyı alacakları kararı verildi. Böylelikle Belarus, Rusya'nın aşısını ithal edecek ilk ülke olacak" denildi.

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