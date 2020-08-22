Türkiye'nin doğalgaz keşfi Rumları panikletti! Doğu Akdeniz'i öne çıkardılar...
Doğu Akdeniz'de "ben de varım" diyen Türkiye Karadeniz'de ilk müjdesini verdi. Başkan Erdoğan'ın dünyanın merakla beklediği "Türkiye'nin, tarihinin en büyük doğalgaz keşfinin Karadeniz'de gerçekleştirildi" açıklaması Güney Kıbrıs'ın uykularını kaçırdı. Rum basını Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını flaş haber olarak öne çıkardı.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'deki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu duyurdu.
Başkan Erdoğan'ın, "İnşallah bir müjdeli haberi de Akdeniz'den bekliyoruz" açıklamasının ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi paniklerken; Rum basını Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını okuyucularına flaş haber olarak aktardı.
Ayrıca Rum medyası Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını canlı olarak okuyucularına aktardı.
"Erdoğan'ın süprizi; 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiler" başlıklarını kullanan Rum medyası, Başkan Erdoğan'ın, "İnşallah bir müjdeli haberi de Akdeniz'den bekliyoruz" sözünü öne çıkardı.
Yorumlarda Türkiye'nin Akdeniz'de de doğalgaz rezervi bulabileceğine işaret edildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'deki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu duyurdu.
Başkan Erdoğan'ın, "İnşallah bir müjdeli haberi de Akdeniz'den bekliyoruz" açıklamasının ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi paniklerken; Rum basını Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını okuyucularına flaş haber olarak aktardı.
Ayrıca Rum medyası Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını canlı olarak okuyucularına aktardı.
"Erdoğan'ın süprizi; 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiler" başlıklarını kullanan Rum medyası, Başkan Erdoğan'ın, "İnşallah bir müjdeli haberi de Akdeniz'den bekliyoruz" sözünü öne çıkardı.
Yorumlarda Türkiye'nin Akdeniz'de de doğalgaz rezervi bulabileceğine işaret edildi.