22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Türkiye'nin doğalgaz keşfi Rumları panikletti! Doğu Akdeniz'i öne çıkardılar...

Doğu 'de "ben de varım" diyen 'de ilk müjdesini verdi. Başkan Erdoğan'ın dünyanın merakla beklediği "Türkiye'nin, tarihinin en büyük doğalgaz keşfinin Karadeniz'de gerçekleştirildi" açıklaması 'ın uykularını kaçırdı. Rum basını Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını olarak öne çıkardı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.08.2020
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Türkiye'nin doğalgaz keşfi Rumları panikletti! Doğu Akdeniz'i öne çıkardılar...

Başkan 'ın 'deki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp bulunduğunu duyurdu.

Başkan Erdoğan'ın, "İnşallah bir müjdeli haberi de 'den bekliyoruz" açıklamasının ardından Rum Yönetimi paniklerken; Rum basını Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını okuyucularına olarak aktardı.

Ayrıca Rum medyası Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını canlı olarak okuyucularına aktardı.

"Erdoğan'ın süprizi; 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiler" başlıklarını kullanan Rum medyası, Başkan Erdoğan'ın, "İnşallah bir müjdeli haberi de Akdeniz'den bekliyoruz" sözünü öne çıkardı.

Yorumlarda 'nin Akdeniz'de de doğalgaz rezervi bulabileceğine işaret edildi.



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