Türkiye'nin doğalgaz keşfi Rumları panikletti! Doğu Akdeniz'i öne çıkardılar...

Başkan Erdoğan'ın, "İnşallah bir müjdeli haberi de Akdeniz'den bekliyoruz" açıklamasının ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi paniklerken; Rum basını Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını okuyucularına flaş haber olarak aktardı.

