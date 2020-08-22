Son dakika: İran'da Kovid-19 salgınında 164 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Ülkesi ve dünyadaki aşı çalışmalarıyla ilgili Nemeki, İran'daki aşı deneylerinin başarıyla geçtiğini ifade ederek, "Aşılar üzerinde çalışıyoruz ve aynı zamanda aşı satın almak için dünyanın her yerinden muteber şirketleri inceliyoruz. Bazılarına teklif verdik ancak belirli bir ülke dikkate alınmıyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış en muteber aşıyı zamanında halka sunabilmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken yaşamını yitiren sağlık çalışanlarıyla ilgili de bilgi veren Nemeki, koronavirüsün ülkede tespit edildiği 19 Şubat'tan bu yana sağlık personelinin seferber olduğunu belirterek, "Bugüne kadar tıp camiasından 164 kişi şehit oldu." dedi.