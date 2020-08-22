Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan ABD'ye yaptırım tepkisi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rossiya televizyonuna açıklamasında, "ABD idaresinin bir dizi son adımı, tüm uluslararası çok taraflı yükümlülüklerinden kurtulmak için her şey yapma niyetinde olduğunu gösteriyor" ifadesini kullandı.

"KEYFİ YAPTIRIMLAR"

Washington'un sınır ötesi yaptırımlara başvurmasının bu niyeti açıkça ortaya çıkardığını kaydeden Lavrov, "ABD, Çin'in, sadece daha fazla satıp daha az aldığı için tehdit oluşturduğuna karar verirse, hemen yaptırım uyguluyorlar. ABD, İran'ın nükleer anlaşma kapsamında taahhütlerini yerine getirse de onların görüşüne kötü davrandığına karar verirse, ki başka hiçbir ülke böyle düşünmüyor, İran'a karşı yaptırım uyguluyorlar" dedi.

"TÜM DÜNYA ÜLKELERİNE YAPTIRIMLARA UYMA BASKISI UYGULUYOR"

Aynısının Venezuella için de geçerli olduğunu söyleyen Lavrov, bu ülkenin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun "cezalandırılmayı hak ettiğine" karar veren ABD'nin ona karşı yine yaptırıma başvurduğunu hatırlatarak, "Sonra dünyadaki geriye kalan tüm ülkelere, ABD'nin tecrit etmek istediği ülkelerle ticaret yapma cesaretini göstermemelerini talep ediyorlar" diye ekledi.



NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, İran yaptırımları hakkında BMGK'ya talimat verdi. Trump, BMGK'ya snapback çağrısı yaparak İran'a uygulanan tüm yaptırımların yeniden geri getirilmesini istedi.

E3 ülkeleri olarak bilinen İngiltere, Almanya ve Fransa, ABD'nin İran'a yönelik uluslararası yaptırımları eski haline getirme girişimini desteklemediklerini duyurdu.

ABD'nin 8 Mayıs 2018'de ilgili anlaşmadan çekilmesiyle İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) katılımcısı olmaktan çıktığı vurgulanan açıklamada, "Bu nedenle JCPOA'yı desteklemeye yönelik mevcut çabalarımızla bağdaşmayan bu eylemi destekleyemeyiz." denildi.

ABD, anlaşmadan resmen çekilse de teknik açıdan halen JCPOA'nın parçası olduğunu öne sürüyor.

Anlaşmanın devamından yana olan Avrupa ülkeleri ise ABD'nin bu iddiasını reddediyor ve Washington'un anlaşmadaki ilgili mekanizmaları işletemeyeceğini belirtiyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'a yönelik yaptırımlarını geri getirebilecek mekanizmayı (snapback) kullanacakları konusunda BMGK'yi bilgilendirdiklerini ve yaptırımların bugünden itibaren 30 gün içinde yeniden hayata geçeceğini söylemişti.