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İngiltere Bilim Danışmanı Mark Walport: Koronavirüs (Covid-19) sonsuza kadar kalabilir

Acil Durum Bilim Danışmanlığı (SAGE)  üyesi ve eski Baş Prof Sir , koronavirüsün (Covid-19) sonsuza kadar var olup, insanların ise korunmak için düzenli aşıya ihtiyacı olabileceğini açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.08.2020 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020
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İngiltere Bilim Danışmanı Mark Walport: Koronavirüs Covid-19 sonsuza kadar kalabilir

Prof Walport basına yaptığı açıklamada, koronavirüsün grip gibi insanların hayatında sonsuza dek kalabileceğini ve aşı yaptırmanın insan hayatında düzenli hale gelebileceğini ifade etti.

Walport açıklamasında "Bu, bir şekilde sonsuza dek bizimle olacak ve neredeyse kesinlikle tekrarlanan aşılar gerektirecek bir virüs.

Yani biraz grip gibi, insanların düzenli aralıklarla yeniden aşılanmaya ihtiyacı olacak" ifadelerini kullandı.

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