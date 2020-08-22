Pakistan flaş açıklama: Sorumlular yargılansın

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin, "1990'dan itibaren, Hindistan'ın 'işgal ordusu' 100 binden fazla Keşmirliyi şehit etti, 22 bin kadını dul, 108 bin çocuğu yetim bıraktı ve 11 binden fazla kadına tecavüz etti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kureyşi'nin, 5 Ağustos 2019 tarihinde yaşanan "askeri kuşatma" sonrası Cammu Keşmir'deki "devlet terörizminin" şiddetlendiğinin altını çizdiği vurgulandı.

Kureyşi'nin Hindistan'da siyasi liderlerin hapsedilmesini, 13 bin Keşmirli gencin kaçırılmasını ve onlara işkence edilmesini, barışçıl protestoculara karşı "acımasız" güç kullanılmasını, toplu ceza ve yargısız infazları kınadığı belirtilen açıklamada, Dışişleri Bakanı'nın, Cammu Keşmir'de "devlet terörizminin yaşanması ve insanlığa karşı ciddi suçlar işlenmesi" gerekçesiyle uluslararası topluma Hintli sivil ve askeri personelin yargılanması çağrısında bulunduğu kaydedildi.

CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜNÜN KALDIRILMASI

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliğiyle Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamalarını getirmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyelerini gözaltına alınmıştı.