İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aştı

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 14 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 809'a ulaştığı, 1496 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 100 bin 716'ya yükseldiği kaydedildi.