20 Ağustos 2020, Perşembe
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Pakistan’da sel: 24 ölü

'ın kuzeydoğusunda muson yağmurlarının tetiklediği nedeniyle 24 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.08.2020 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020
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Pakistan’da sel: 24 ölü

Ülkenin Pencap eyaletinde yerel yetkililerden Muhammed Asghar, yaptığı açıklamada, şiddetli yağmurların yol açtığı nedeniyle eyalette sokakların sular altında kaldığını ve çok sayıda evin yıkıldığını bildirdi.

Sel nedeniyle 24 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin de yaralandığını aktaran Asghar, ölümlerin çoğunun yıkılan evlerden kaynaklandığını ifade etti.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

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