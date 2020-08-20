20 Ağustos 2020, Perşembe
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İşgalci İsrail ordusu Gazze'yi top atışı ile hedef aldı

Son dakika haberine göre; ordusuna ait topçu bataryaları Şeridi'ni vurdu. Söz konusu saldırıların Gazze'den gönderilen "yanan balonlara" misilleme olarak yapıldığı aktarıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.08.2020
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İşgalci İsrail ordusu Gazze'yi top atışı ile hedef aldı

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a ait mevzilerin topçu atışıyla hedef alındığı belirtildi.

Söz konusu saldırıların Gazze'den gönderilen "yanan balonlara" misilleme olarak yapıldığı aktarıldı.

Saldırılarda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait gözlem noktası vurulurken, ölen ya da yaralanan olmadığı belirtiliyor.

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