17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Tokyo'da sıcak hava kabusu: 27 kişi öldü!

Son dakika haberine göre; 'nın başkenti 'da yüksek sıcaklıklar nedeniyle son bir haftada 27 kişi hayatını kaybetti. Ağustos başından beri Tokyo'da hava sıcaklığı 32 ila 37 derece arasında seyrediyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.08.2020
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Tokyo'da sıcak hava kabusu: 27 kişi öldü!

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Tokyo Sosyal Refah ve Kamu Sağlığı Bürosu yüksek sıcaklıklarda hayatını kaybedenlere ilişkin verileri güncelledi.

Tokyo'da sıcak hava kabusu: 27 kişi öldü!

Buna göre, son bir haftada yaşları 50 ila 90 arasında bulunan 27 kişi sıcak çarpması sebebiyle öldü.

Tokyo'da sıcak hava kabusu: 27 kişi öldü!

Ölümlerin yüzde 70'inin 70 yaş üzeri olduğu, 26'sının ev içinde meydana geldiği, ölenlerin 23'ünün havalandırma cihazının bulunmadığı ya da kullanmadığı kaydedildi.

Tokyo'da sıcak hava kabusu: 27 kişi öldü!

Bu ay sıcak çarpmasından hayatını kaybedenlerin sayısının 53'e çıktığı Tokyo metropolünde, sağlık uzmanları, havalandırma cihazlarını devamlı kullanmayı ve sıklıkla su tüketmeyi tavsiye ediyor.

Tokyo'da sıcak hava kabusu: 27 kişi öldü!

Ağustos başından beri Tokyo'da hava sıcaklığı 32 ila 37 derece arasında seyrediyor.

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