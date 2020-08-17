Bilim insanlarından çarpıcı iddia! Corona virüs (Covid-19) 2012’de ortaya çıktı

MADENCİLERİ TEDAVİ EDEN DOKTORUN TEZİ



İngiliz basını, madencileri o sırada tedavi eden Doktor Li Xu, hastalarda yüksek ateş, kuru öksürük, uzuvlarda ve bazı durumlarda baş ağrıları olduğunu ifade etti. Virolog Jonathan Latham ve moleküler biyolog Allison Wilson, bu belirtilerin koronavirüs belirtileri olduğunu duyurdu. Latham ve Wilson, madencileri tedavi eden Çinli Doktor Li Xu'nun yazdığı tezden yola çıktıklarını belirtti.



