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Bilim insanlarından çarpıcı iddia! Corona virüs (Covid-19) 2012’de ortaya çıktı

virüs ile ilgili iddialar sürüyor. Bilim insanları, koronavirüsün ilk olarak 2012'de maden ocağından yarasa dışkısını temizleyen işçiler arasında ortaya çıktığını öne sürdü. Corona virüs örneği, madende çalışan işçilerden alınarak Vuhan laboratuvarına gönderildiğini ve buradan yayıldığı bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.08.2020 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020
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Bilim insanlarından çarpıcı iddia! Corona virüs Covid-19 2012’de ortaya çıktı

'in Yunnan eyaletindeki Mojiang Madeni'nde yarasa dışkısı temizleyen 6 kişi, 2012 yılında zatürre benzeri bir hastalığa yakalandı ve üç madenci hayatını kaybetti. Hasta madencilerden alınan doku örneği, sekiz yıl önce Vuhan'daki virüs laboratuvara gönderildi ve o günden itibaren laboratuvarda bu örnekler saklandı.

MADENCİLERİ TEDAVİ EDEN DOKTORUN TEZİ

İngiliz basını, madencileri o sırada tedavi eden , hastalarda yüksek ateş, kuru öksürük, uzuvlarda ve bazı durumlarda baş ağrıları olduğunu ifade etti. Virolog Jonathan Latham ve moleküler biyolog Allison Wilson, bu belirtilerin belirtileri olduğunu duyurdu. Latham ve Wilson, madencileri tedavi eden Çinli Doktor Li Xu'nun yazdığı tezden yola çıktıklarını belirtti.

VUHAN LABORATUVARINDAKİ ÖRNEKLERDEN YAYILDI

Latham, Post'a yaptığı açıklamada koronavirüsün, madencilerden alınan örneklerin Vuhan laboratuvarına gönderildiğini ve laboratuvardan yayıldığı konusunda neredeyse emin olduklarını söyledi.

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