Suudi Arabistan İslam dünyasına arkasını döndü!

Pakistan'ın son bir senedir, Cammu Keşmir'in Hindistan tarafından ilhakını görüşmek amacıyla İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin toplanması çağrısını görmezlikten gelen Suudi Arabistan yönetimi tercihini Hindistan'dan yana yaptı. The New Arab'ın bildirdiğine göre Pakistan'ın, İİT'nin Keşmir Krizi çerçevesinde toplanmaması nedeniyle eleştirdiği Suudi Arabistan, İslamabad yönetimiyle 2018 yılında imzaladığı toplam değeri 6,2 milyar dolarlık, borç ve petrol tedariği anlaşmasını beklenmedik şekilde iptal yoluna gitti. Riyad yönetimi paket çerçevesinde daha önce verdiği 1 milyar doları da geçen hafta Pakistan yönetiminden ivedi olarak ödenmesini talep etti. Pakistan yönetimi geçen yıl Ağustos ayında Cammu Keşmir'in özel statüsünün Hindistan tarafından iptal edilmesiyle başlayan ilhak sürecinden bugüne İİT'nin Dışişleri Bakanları bünyesinde toplanması konusunda Riyad yönetimine çağrı da bulunuyordu. Ne var ki bu çağrı ülkenin yönetiminin fiilen elinde tutan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından görmezlikten gelindi.

KÖRFEZ ÜLKELERİNE MANİDAR GÖNDERME

Riyad'ın Keşmir meselesine ilişkin vurdumduymaz tavırları sonrasında Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi geçen hafta yaptığı açıklamada, İslamabad'ın İİT'te dışında çözüm arayışına gidebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Kureyşi, geçen hafta Riyad'ın kayıtsızlığına ilişkin, "İİT'yi bir kez daha Dışişleri Bakanları Konseyi'nin toplanmasının beklentimiz olduğunu söylemek istiyorum. Eğer toplanmazsa, Başbakan İmran Han'a halihazırda bize Keşmir meselesinde destek veren İslam ülkeleriyle bir toplantı çağrısı yapmak zorunda kalacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Kureyşi, İİT'nin Keşmir meselesinde "liderlik" yapması gerektiğini ifade ederek, "Bizim de hassasiyetlerimiz var. Körfez ülkeleri bunu anlamalı ve görmeli" sözlerini de açıklamasına eklemişti. Suudi Arabistan'ın, İİT bünyesi dışında, bazı İslam ülkelerinin Paksitan'a destek amacıyla toplanma ihtimalini öne çıkaran açıklamadan hemen sonra 6,2 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etmesi dikkat çekti. Geçen yıl Aralık ayında İslam coğrafyasının sorunlarının masaya yatırıldığı, Türkiye ve Malezya'nın inisiyatifinde gerçekleşen Kuala Lumpur 2019 Zirvesi'ne, Pakistan'ın katılmaması için Suudi Arabistan medyasında yoğun kampanya yürütülmüştü.