13 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Rus savaş uçağı Karadeniz üzerindeki ABD uçağını...

Rus savaş uçağı Karadeniz üzerindeki ABD uçağını...

üzerinde keşif uçuşu yapan uçağı, sınırına yaklaştığı gerekçesiyle Rus tipi askeri uçakla uzaklaştırıldı. Rus uçağının manevrasının uluslararası anlaşmalara uygun olarak gerçekleştiği savunuldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.08.2020 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020
ABONE OL
Rus savaş uçağı Karadeniz üzerindeki ABD uçağını...

'nin üzerinde yaptığı keşif uçuşlarına bir yenisi daha eklenirken, Rus ve ABD uçakları karşı karşıya geldi.

"RUS SINIRINA YAKLAŞTI" İDDİASI

Federasyonu Savunma Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre ABD Hava Kuvvetleri'ne ait tipi keşif uçağı Karadeniz üzerindeki tarafsız sularda uçuşunu gerçekleştirirken Rus sınırına yaklaştı.

Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi'nden kalkış yapan tipi savaş uçağı Karadeniz üzerinde ABD uçağını takibe başladı.

"RUS UÇAĞININ MANEVRASI..."

Rusya açıklamasında müdahale sonucu ABD uçağının kendi sınırlarını ihlal etmediğini duyururken, havada yaşanan gerilimin bir süre sonra sona erdiğini ifade etti.

SU-27 savaş uçağının kendi hava üssüne döndüğü söylenirken Rus uçağının manevrasının uluslararası anlaşmalara uygun olarak gerçekleştiği savunuldu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA