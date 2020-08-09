Bilim insanları Çin'de görülen virüsü açıkladı! Kovid-19'dan sonra yeni risk! Hıyarcıklı (Bubonik veba) nedir?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünya geneline sirayet eden yeni tip koronavirüs şu ana kadar 20 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Damlacıklar yoluyla bulaşan koronavirüs nedeniyle 700 bini aşkın kişi ise hayatını kaybetti. Koronavirüsü durdurmak için bilim insanları aşı ve ilaç çalışmalarına hızını kesmeden devam ederken Çin'den bir virüs daha ortaya çıktı. Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde kemirgen hayvanlardan geçen bir virüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti. Hıyarcıklı veba nedir? İşte detaylar…
İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Bayan Nur Kent Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, bölgede bu hafta ikinci kişi hıyarcıklı vebadan öldü.
Açıklamada, söz konusu kişinin perşembe günü yüksek ateş şikayetiyle kentteki bir hastaneye başvurarak, tedavi altına alındığı ancak vebanın neden olduğu çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
Hastanın ölmeden önce temasa geçtiği 7 kişinin tecrit edilerek gerekli testler yapıldığı ve sonuçlarının negatif çıktığı kaydedildi.
Kentte 3 numaralı alarm durumuna geçildiği ve alarm durumunun yıl sonuna kadar süreceği belirtildi.
Bölgede hafta içi hıyarcıklı veba nedeniyle bir kişi hayatını kaybetmişti.
"Hıyarcıklı veba (bubonik veba)'' yüksek ateş, üşüme, baş ağrısı, ishal ve bubo adı verilen lenf bezi şişmesiyle kendini gösteriyor.
İnsanlarda genellikle kemirgenlerin taşıdığı pirelerin ısırmasıyla vebanın "hıyarcıklı" türü gelişiyor.
Vebanın en yaygın biçimi olan hıyarcıklı veba, erken teşhis edilirse antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor.
Kara Ölüm olarak da bilinen hıyarcıklı vebanın, Orta Çağ'da Avrupa'da 25 milyon insanın yaşamını yitirmesine neden olduğu biliniyor.
BUBONİK (Hıyarcıklı Veba) VEBA NEDİR?
Veba, Yersinia pestis isimli bakteri tarafından meydana getirilen, öncelikle vahşi kemirgenleri etkileyen, insanlara ve diğer hayvanlara pirelerle yayılan, bulaşıcı ve öldürücü bir hastalıktır.
Bubonik veba, vebanın en sık görülen formudur. Orta çağ Avrupa'sında 'Kara Ölüm' olarak bilinirdi. Pirenin ısırdığı ve bakterilerin vücuda girdiği yere en yakın lenf bezlerinde ağrılı şişme ve iltihaplanma görülür.
İleri dönemlerde iltihaplı lenf nodları açılarak akıntlı hal alır. Tedaviye hemen başlanmazsa bakteri vücudun her yerine yayılarak akciğer ve septisemik forma dönüşebilir.
BUBONİK VEBA NASIL BULAŞIR?
Veba bakterisi insanlara, pire ısırmasıyla (bubonik= hıyarcıklı form), kontamine sıvı veya dokularla doğrudan temasla ( bubonik/hıyarcıklı ve septisemik form), veba zatürresi olan kişinin öksürme esnasında havaya attığı damlacıkların sağlam kişiler tarafından solunum yoluyla alınmasıyla (pnömonik form) bulaşır.
Damlacıklarla bulaşma insanlar arasında bakterinin en hızlı yayıldığı yoldur. Nadiren enfekte materyalin sindirim yoluyla alınması ile de bulaşır. Son yıllarda bildirilen kedilerden sahiplerine ve veterinerlere veba bulaşması yine damlacıklarla meydana gelmektedir.