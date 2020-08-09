09 Ağustos 2020, Pazar
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Afganistan'da bombalı saldırı! Çok sayıda sivil hayatını kaybetti

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Argistan ilçesinde akşam saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.08.2020 Güncelleme Tarihi: 09.08.2020
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Afganistan'da bombalı saldırı! Çok sayıda sivil hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Argistan ilçesinin Şin Nerey bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Aryen, saldırıda 8 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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