Irak’ta Perşembe Cuma ve Cumartesi günleri sokağa çıkmak yasaklandı

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında birçok ülke kısıtlamaları yeniden uygulamaya başladı.

PERŞEMBE, CUMA VE CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMAK YASAK

Irak Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) haricinde ülke genelinde uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağının kısmi olarak 15 Ağustos'a kadar uzatıldığı duyuruldu. Kurul, ülkede Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtirken, devlet dairelerinin ise yüzde 25 kapasite ile çalışacağını açıkladı.