08 Ağustos 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Irak’ta Perşembe Cuma ve Cumartesi günleri sokağa çıkmak yasaklandı

Irak’ta Perşembe Cuma ve Cumartesi günleri sokağa çıkmak yasaklandı

’ta koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan kısmi olarak 15 Ağustos’a kadar devam edecek. Buna göre ülkede perşembe, cuma ve cumartesi günleri sokağa çıkmak yasaklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.08.2020 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020
ABONE OL
Irak’ta Perşembe Cuma ve Cumartesi günleri sokağa çıkmak yasaklandı

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında birçok ülke kısıtlamaları yeniden uygulamaya başladı.

PERŞEMBE, CUMA VE CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMAK YASAK

Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi () haricinde ülke genelinde uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağının kısmi olarak 15 Ağustos'a kadar uzatıldığı duyuruldu. Kurul, ülkede Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtirken, devlet dairelerinin ise yüzde 25 kapasite ile çalışacağını açıkladı.



Öte yandan Irak'ta toplam vaka sayısı 144 bin 64'e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 236'ya ulaştı.

Ülkede 103 bin 197 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Kaynak:İHA

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA