08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Yunan'ı korku sardı! 'Endişeliyiz' diye duyurdular...

Son dakika haberine göre; ile arasında yapılan sözde kıta sahanlığı anlaşması sonrası yeni bir yayınladı. Türkiye'nin hamlesi Yunan basınında geniş yer bulurken flaş bir iddia da ortaya atıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.08.2020
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Yunan'ı korku sardı! 'Endişeliyiz' diye duyurdular...

Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmayı yok sayarak darbeci Sisi'nin yönetimde bulunduğu Mısır ile MEB anlaşmasına imza atan Yunanistan'a net bir yanıt geldi.

Türkiye, 10-11 Ağustos tarihlerinde Fethiye açıklarında atış eğitimleri için NAVTEX yayınladı. Bu hamle Yunanistan'da büyük yankı uyandırırken Atina basınından iddialar peş peşe geldi.

Turkish Market'in haberine göre, Yunan medyası, Türk donanmasına ait gemilerde yine bir hareketlenme mevcut olduğunu duyurdu.

Yunan medyası 'Çanakkale Boğazından geçen Türk donanmasına ait 3 fırkateyn G.Ege'ye doğru yol alıyor. Gemiler şu anda Sakız Boğaz'ında' haberini endişe içinde paylaştı.

Yunanlılar, Aksaz'dan harekete geçebilecek gemilerden endişe ediyorlar.

DENSİZ DENDİAS'TAN KÜSTAH ÇIKIŞ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, 'Türkiye'nin yeni bir sondaj gemisi göndermesi durumunda ne yapacaksınız?' sorusuna cevap verdi.

Dendias, "Görevimizi yapacağız. Egemenlik haklarımızı koruyacağız. Kimseyi tehdit etmiyoruz, sadece kendimizi savunuruz" ifadelerini kullandı.

Savaş gemileri Akdenize iniyor! Türkiye yeni Navtex ilan etti... SAVAŞ GEMİLERİ AKDENİZ'E İNİYOR! TÜRKİYE YENİ NAVTEX İLAN ETTİ...

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