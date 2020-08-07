07 Ağustos 2020, Cuma
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Resulayn'da korkunç saldırı: Birçok kişi yaralandı

'nin ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir düğüne el yapımı atılması sonucu en az 20 sivilin yaralandığı bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.08.2020
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Resulayn'da korkunç saldırı: Birçok kişi yaralandı
Suriye'nin Resulayn ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir düğüne el yapımı patlayıcı atıldı. Atılan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu en az 20 sivilin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan çocuk ve kadınların bulunduğu aktarıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı.
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