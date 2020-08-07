07 Ağustos 2020, Cuma
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Beyrut’taki patlamadan yeni görüntüler: Mağaza yerle bir oldu

Son dakika haberine göre, 'da en az 137 insanın yaşamını yitirdiği ve 5 binden fazla insanın da yaralandığı patlamadan yeni görüntüler ortaya çıktı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.08.2020 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020
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Beyrut’taki patlamadan yeni görüntüler: Mağaza yerle bir oldu

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki liman bölgesinde 2.750 tonluk amonyum nitratın patladığı anlar, alışveriş yapan müşterilerin olduğu bir mobilya mağazasının güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde patlamanın şiddetini duyan bir kaç müşteri durumu anlamak için mağazanın dışına çıktığı görülüyor. Kapıya çıkan müşteriler, ikinci patlamanın etkisiyle yere yığılırken, mağazaya ait camların tamamen kırıldığı görülüyor.

Beyrut’taki patlamadan yeni görüntüler: Mağaza yerle bir oldu BEYRUT'TAKİ PATLAMADAN YENİ GÖRÜNTÜLER: MAĞAZA YERLE BİR OLDU

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