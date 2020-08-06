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Son dakika | Donald Trump'tan flaş corona virüs aşısı açıklaması! İşte tarih...

Son dakika haebrine göre; ABD Başkanı koronavirüs aşısı ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Trump aşının 3 Kasım ABD seçimlerinde hazır olacağını ifade etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.08.2020 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
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Son dakika | Donald Trump'tan flaş corona virüs aşısı açıklaması! İşte tarih...

SON DAKİKA HABERİ: Reuters'ın haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump corona virüs aşısı ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Donald Trump aşının 3 Kasım ABD seçimlerinde hazır olacağını ifade etti.

Öte yandan ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1325 artarak 161 bin 660'a yükseldi.

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