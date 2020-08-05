Hindistan Başbakanı Nerandra Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu

Tapınağın inşaatında kullanılması için ülkenin birçok yerinden Hinduların altın ve gümüş para gönderdiği haber veriliyor. Bazı kişilerin altın külçe yolladığı söyleniyor. Hindistan basını altın ve gümüşlerin polis korumasında olduğunu yazdı.

Times of India gazetesi, tapınağın inşaatında üzerlerine "Shri Ram" (Kral Rama) yazıları bulunan 200 bin tuğlanın kullanılacağını duyurdu. Nagara tarzında inşa edilecek üç katlı tapınak 366 sütunun üzerinde yükselecek ve beş kubbeli olacak.