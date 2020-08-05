05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem

'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 5,5 büyüklüğünde meydana geldi. şu ana kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.08.2020
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Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Sumba Barat Daya bölgesinin 24 kilometre güneydoğu açıklarındaki depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Bima, Tambolaka, Waingapu ve Waitabula bölgelerinde de hissedilen depremde, şu ana kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

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