06 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Dışişleri Bakanlığından Yemen’e taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından Yemen’e taziye mesajı

, 'in Marib bölgesinde yaşanan ve can kayıplarına sebep olan felaketiyle ilgili taziye mesajı yayımladı. Mesajda, felakette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Yemen halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.08.2020
ABONE OL
Dışişleri Bakanlığından Yemen’e taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in Marib bölgesinde yaşanan ve can kayıplarına sebep olan sel felaketiyle ilgili taziye mesajı yayımladı.

Bakanlık mesajında, "Halihazırda büyük bir insani felaketle karşı karşıya bulunan Yemen'de Marib bölgesinde meydana gelen sel nedeniyle can kayıplarının olduğu ve sel felaketinin ağır hasara yol açtığı üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesine yer verildi.

Mesajda, felakette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Yemen halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA