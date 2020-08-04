Rus basını: NATO çöktü, Türkiye çatışmaya girebilir

ÇATIŞMA YAŞANABİLİR

Fransa ile Türkiye arasındaki çatışma NATO'nun çöküşünün açık bir habercisi olarak görülebilir. Alman Deutsche Wirtschafts Nachrichten, Haziran ayında Fransız ve Türk ordusu, Akdeniz'de bir çatışmanın eşiğinden zar zor döndüğünü yazıyor.

Bir Fransız savaş gemisinin, Doğu Akdeniz'de Türk kargo gemisine Libya'ya silah yardımı götürüyor bahanesiyle engelleme girişimine Türk savaş gemileri karşı koydu.Ankara suçlamaları reddetti ve karşı iddialarda bulundu. Ancak öz aynı kalıyor: NATO üyeleri silahlarını birbirine doğrulttu.