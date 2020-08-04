Kovid-19 vakarındaki artış nedeniyle Yunanistan'da harekete geçildi

Hardalias, gemi güverteleri dahil birçok alanda maske takma zorunluluğu, düğün ve vaftiz törenlerine 100 davetli sınırlaması gibi ek tedbirleri hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek "Virüs aramızda ve hepimizin iş birliği halinde çok dikkatli olması gerekiyor." dedi.

Arnavutluk ile olan Kakavia Sınır Kapısı'nın yarından itibaren saat 23.00'ten 07.00'ye kadar araç geçişlerine kapatılacağını aktaran Hardalias, pazartesinden itibaren ülkeye giriş yapanlara test yapılacağı bilgisini paylaştı.