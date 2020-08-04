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Japonya'da FETÖ'ye ait okulun önünde terör örgütü protestosu

'nın Nagoya kentindeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne () ait Enishi International School () önünde gösterisi düzenlendi. Okulun kapısının önüne siyah çelenk bırakılmasına izin verildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.08.2020 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020
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Japonya'da FETÖ'ye ait okulun önünde terör örgütü protestosu

Türk Japon Kültür Ticari Yardımlaşma Dayanışma Derneği gönüllüleri ile Türk sivil toplumunun Nagoya'daki temsilcileri, 'nün kuruluşlarından 'nin önünde terör örgütünü etti.

Ellerinde Türk ve Japon bayrakları taşıyan grup kent merkezindeki Şindo parkından polis kontrolünde okulun bulunduğu Nishi semtindeki EIS tesisinin önüne yürüdü.

Okulun kapısına grubu yaklaştırmayan polis memurları, dernek başkanı Adem Gündoğdu beraberinde birkaç kişinin, okulun kapısının önüne siyah çelenk bırakmasına izin verdi.



Okul karşısındaki parkta şehitler anısına saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı okuyan grup adına konuşma yapan Gündoğdu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünü kınadı.



Gündoğdu, FETÖ elebaşı 'e sadık teröristlerin, 4 yıl önce 'deki anayasal düzeni yıkmak için kanlı terör eylemleri düzenlediklerini söyledi.



Örgütün hem 'da hem küresel düzeyde etkisini sürdürmeyi amaçladığını belirten Gündoğdu, FETÖ'nün konuşlandığı her ülke için tehdit oluşturduğunu kaydetti.


Bildirinin Türkçe metninin de okunduğu gösteride, grupla birlikte hareket halindeki kamyonetin bir cephesine, darbe girişimi sırasında 'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in fotoğrafı, diğer cephesine Türk bayrağı yansıtıldı.

Grup, gösterilerini mehter marşı ve dombra melodileriyle sona erdirdi.

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