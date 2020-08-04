İngiltere'de koronavirüs tartışması: İkinci dalgaya neden olabilir

YENİ ÖNLEMLER GETİRİLECEK

Uzmanlara göre, ikinci dalganın önlenmesi için NHS'nin koronavirüs tespit edilen hastaların temas ettiği kişilerin yüzde 68'ine ulaşması ve takip etmesi gerekiyor. İngiliz medyası, NHS'nin şu anda böyle bir kapasiteye sahip olmadığını duyururken; halihazırdaki sistemin virüslü hastaların temas ettiği kişilerin yarısına ulaşabildiği belirtiliyor.