Dünya Sağlık Örgütü ilk sonuçları açıkladı: Koronavirüsün çıkış noktası Vuhan olmayabilir

İŞİN PÜF NOKTASI...

Ryan, vakalar arasındaki bağlantıları çözmek ve türler arası iletimin tam olarak nerede yaşandığını tespit edebilmek için daha kapsamlı çalışmaların yürütülmesi gerektiğini söyledi. Ryan, "İşin püf noktası, (salgının görüldüğü) ilk insan kümelerini bulmak ve sonra insan-hayvan bariyerinin aşıldığı ilk noktayı tespit edebilmek için sistematik bir şekilde geriye gitmekte. Bu sınırın nerede aşıldığını anladığınızda hayvanlar üzerindeki çalışmaları daha sistematik bir şekilde ele alabilirsiniz" diye konuştu.