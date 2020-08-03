03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Son dakika: İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Son dakika haberine göre; savaş uçakları 'nin güneyindeki bir bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.08.2020
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Son dakika: İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

AA muhabirinin bölgedeki kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin tarım bölgesi el-Karara, İsrail savaş uçakları tarafından roketle vuruldu.

Söz konusu saldırı, İsrail ordusunun, pazar akşamı Gazze'den bir roket mermisinin Gazze sınırına paralel bir bölgeye fırlatıldığını ve "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü açıklamasının ardından düzenlendi.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

İsrail'in iddia ettiği saldırıyı Gazze'deki gruplardan henüz üstlenen olmadı.

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