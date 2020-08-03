03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Son dakika: İran’da 4.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ’da 4.5 büyüklüğünde meydana geldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.08.2020
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Son dakika: İran’da 4.5 büyüklüğünde deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, İran'ın Buşehr Eyaleti'ne bağlı Cem şehrinde yerel saatle 16.07'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, depremin Fars Eyaleti'nde de hissedildiği aktarıldı.

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