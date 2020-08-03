03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Almanya'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Çok iyi haber

'da aşı ve ilaçlara onay vermede yetkili kurum olan Paul-Ehrlich Enstitüsünün Başkanı Klaus Cichutek, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bir aşının nispeten hızlı bir şekilde geliştirilmesi konusunda umutlu olduğunu belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.08.2020 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020
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Almanya'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Çok iyi haber

Cichutek, ZDF televizyonuna Kovid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Almanya'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Çok iyi haber

Cichutek, "Çok umutluyum çünkü özellikle son haftalarda aldığımız ilk klinik test sonuçlarında bazı aşıların gerçekten Kovid-19'a karşı insanlarda spesifik bir bağışıklık tepkisi verebileceğini gösterdi. Bu çok iyi haber." diye konuştu.

Almanya'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Çok iyi haber

Dünya genelinde bu alanda 140-150 projenin yürütüldüğüne işaret eden Cichutek, Almanya'da da halihazırda 26 klinik çalışmanın inceleme safhasında devam ettiğini, bunların 6'sında, aşının insanlarda güvenli olup olmadığı ve tesirine ilişkin verilerin toplandığı aşamaya geçildiğini, bunun ilk sonuçlarının yıl sonuna kadar, belki daha önce alınabileceğini vurguladı.

Almanya'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Çok iyi haber

Cichutek, Rusya ve Hindistan'dan ağustos ayında aşıya başlayacakları ve bu ülkelerin aşıyı piyasaya çıkaracakları yönünde açıklamaları nasıl değerlendirdiğine ilişkin bir soru üzerine de iki ülkenin aşı gelişimine ayak uydurabileceğini göstermek istediğini, bunun da meşru olduğunu ancak erken bir aşamada büyük gruplara aşı yapılmasını iyi bir düşünce olarak görmediğini kaydetti.

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