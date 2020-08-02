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Yunan'ın yalanı elinde patladı! İşte tüm gerçekler

Türkiye’nin meşru politikalarına karşı akıl dışı tezler ileri süren ’ın iddialarını ve gerçekleri Sabah araştırdı. Atina, son olarak Türkiye’nin Ayasofya’yı ibadete açmasına ‘anlamsız’ bir tepki vermişti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.08.2020 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020
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Yunan'ın yalanı elinde patladı! İşte tüm gerçekler

Türk bayrağını yakma cüretini dahi gösterenlere gerektiği şekilde müdahale etmeyen Atina yönetiminin "Doğu Akdeniz, Ayasofya, Kıbrıs ve göçmenler" konusundaki mesnetsiz yalanlarına verilen cevaplar şöyle...

YALAN 1: Yunan sularında doğal gaz arayan Türkiye savaş unsurlarıyla Ege adalarını tehdit altında tutuyor.

GERÇEK: Türkiye, Yunanistan'ın hâkimiyet alanına girerek herhangi bir doğalgaz arama faaliyeti yürütmedi. Türkiye, BM tarafından TPAO'ya verilen ruhsatla doğal gaz arıyor. Atina ise Türkiye'yi Antalya körfezine sıkıştırmaya çalışıyor.

YALAN 2: Türkiye, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Ayasofya'yı camiye dönüştürdü. Buna karşı yaptırımlar uygulanmalı.

GERÇEK: Başkentinde cami bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Yunanistan, batı Trakya'daki Müslümanların dini özgürlüklerini kısıtlıyor. Birçok Avrupa ülkesi Ayasofya'nın Türkiye'nin egemenlik meselesi olduğunu kabul etti. UNESCO listesindeki Ayasofya, Dünya Kültür Mirası olarak her inançtan insanın ziyaretine açık.

BETÜL KAYA:SABAH

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