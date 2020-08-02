02 Ağustos 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: ABD'de korkutan rakam! Son 24 saatte 1152 kişi öldü

Son dakika: ABD'de korkutan rakam! Son 24 saatte 1152 kişi öldü

Son dakika haberi... 'de yeni tip (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1152 artarak 157 bin 924'e yükseldi. En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 708 bin 876 vakayla , 1 milyon 767 bin 836 vakayla izliyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.08.2020
ABONE OL
Son dakika: ABD'de korkutan rakam! Son 24 saatte 1152 kişi öldü

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 58 bin 739 artarak 4 milyon 766 bin 323'e ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1152 artarak 157 bin 924'e çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 363 bini, test yapılanların sayısı 59 milyon 245 bini geçti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 708 bin 876 vakayla Brezilya, 1 milyon 767 bin 836 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 509 bin 291 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. California'yı 480 bin 28 vakayla Florida ve 449 bin 746 vakayla Teksas takip ediyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA