İngiltere Parlamentosu'nda tecavüz skandalı!

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakâr Parti'den bir milletvekili, eski bir meclis çalışanına tecavüz ettiği suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Eski bir bakan yardımcısı olduğu belirtilen milletvekilinin adı açıklanmadı. Muhafazakâr Parti, "bu tür iddiaları son derece ciddiye aldığını" duyurdu.