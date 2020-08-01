01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Yemen'de bir komutanın evine baskın yaptı

Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) milislerinin, 'in güneyindeki Aden kentinde, hükümete bağlı bir komutanın evine düzenlediği baskında 2 milis öldürüldü, 4 milis yaralandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.08.2020
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Yemen'de bir komutanın evine baskın yaptı

Yemen hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, GGK milisleri, orduya bağlı Amalika (Devler) Güçleri komutanlarından Ali el-Bedevi'nin Şeyh el-Osman ilçesindeki evine baskın düzenledi.

Bedevi'nin teslim olmaması üzerine çıkan çatışmada, 2 GGK milisi öldürüldü, 4'ü yaraladı.

Mahalle sakinlerinin Bedevi'ye yardım ettiği çatışmalar sırasında komutan da yaralandı.

Bedevi'nin ikamet ettiği Es-Sile Mahallesi'ni kuşatan GGK milisleri, söz konusu komutanı bulmak için Aden'deki Sınır Tanımayan Doktorlar Hastanesine baskın düzenledi.

Öte yandan GGK'ye bağlı Fırtına Tugayları, Aden'de El-Kaide'ye ait bir hücreye düzenlenen baskında da 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ünün yaralandığını açıkladı.

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