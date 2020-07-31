31 Temmuz 2020, Cuma
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BM, Irak’taki erken seçime destek verdi

Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin tarihini açıklamasının ardından Birleşmiş Milletler (BM) buna destek vereceğini bildirdi. Irak Başbakanı Kazımi, 6 Haziran 2021'de erken seçim yapılacağını duyurmuştu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.07.2020 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020
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BM, Irak’taki erken seçime destek verdi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Irak Özel Temsilcisi ve BM Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert, Kazımi'nin erken seçim tarihi açıklaması sonrası yaptığı yazılı açıklamasında, bu durumdan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Jeanine Hennis-Plasschaert, "BM olarak, Irak'ta özgür ve şeffaf seçimin gerçekleşmesi için gerekli desteği sunmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

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