29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Son dakika: Rusya Büyükelçiliği'nden vize açıklaması: Bugün başlıyor

Son dakika haberi... Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "Bugünden itibaren ’de bulunan Rusya diplomatik temsilcilikleri nezdinde T.C. vatandaşlarına ve Türkiye'de oturma izni bulunan yabancılara verilmek üzere tüm kategorilerde tanzim ve teslimatına başlanacaktır" denildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.07.2020 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020
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Son dakika: Rusya Büyükelçiliği'nden vize açıklaması: Bugün başlıyor

Son dakika haberi... Rusya Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "Bugünden itibaren Türkiye'de bulunan Rusya diplomatik temsilcilikleri nezdinde T.C. vatandaşlarına ve Türkiye'de oturma izni bulunan yabancılara verilmek üzere tüm kategorilerde vize tanzim ve teslimatına başlanacaktır" denildi.

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