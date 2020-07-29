Son dakika: Rusya Büyükelçiliği'nden vize açıklaması: Bugün başlıyor
Son dakika haberi... Rusya Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "Bugünden itibaren Türkiye’de bulunan Rusya diplomatik temsilcilikleri nezdinde T.C. vatandaşlarına ve Türkiye'de oturma izni bulunan yabancılara verilmek üzere tüm kategorilerde vize tanzim ve teslimatına başlanacaktır" denildi.
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Son dakika haberi... Rusya Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "Bugünden itibaren Türkiye'de bulunan Rusya diplomatik temsilcilikleri nezdinde T.C. vatandaşlarına ve Türkiye'de oturma izni bulunan yabancılara verilmek üzere tüm kategorilerde vize tanzim ve teslimatına başlanacaktır" denildi.