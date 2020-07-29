Son dakika: Covid-19 aşısıyla ilgili Rusya'dan sevindiren haber! Kullanım için onay...

CNN, Rusya'nın projeye ilgili hiçbir veri paylaşmadığına dikkat çekerek aşının ne kadar güvenli ya da etkili olduğunun bilinmediğini aktardı.

3 AĞUSTOS'A KADAR...

CNN'e göre Rus bilim insanları aşının ikinci aşamasını 3 Ağustos'a kadar tamamlamayı, üçüncü aşamada da sağlık çalışanlarının aşılanacağını belirtiyor.