Son dakika: Covid-19 aşısıyla ilgili Rusya'dan sevindiren haber! Kullanım için onay...
2019 yılının Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan 17 milyon kişiyi etkileyen ve 700 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs pandemisine son vermek için bilim insanları seferber oldu. Aşı ve ilaç çalışmaları dünya genelinde sürerken sevindiren haber Rusya'dan geldi. Rusya üzerinde çalıştığı Covid-19 aşısının insanlar üzerinde kullanılması için onay vermeye hazırlanıyor. İşte yaşanan son dakika gelişmesinin detayları...
Rus yetkililer, aşının onayının 10 Ağustos ya da daha erken bir tarihte çıkması için çalıştıklarını söyledi.
Aşının öncelikle sağlık çalışanlarına yapılacağı belirtiliyor.
'SPUTNİK ANI'
Aşının çalışmalarını finanse eden Rusya Ulusal Varlık Fonu'nun Başkanı Kirill Dmitriev, 1957'de Sovyetler Birliği'nin dünyanın yörüngesine ilk uyduyu yerleştiren ülke olmasına gönderme yaparak "Bu bir Sputnik anı" dedi.
Dmitriev şöyle konuştu:
"Amerikalılar Sputnik'in sinyallerini duyunca şaşırmışlardı. Aşıda da aynısı. Rusya bunu başaran ilk ülke olacak. Ama bilim insanlarımız birinci olmak için değil insanları korumak için çalışıyor."
CNN, Rusya'nın projeye ilgili hiçbir veri paylaşmadığına dikkat çekerek aşının ne kadar güvenli ya da etkili olduğunun bilinmediğini aktardı.
3 AĞUSTOS'A KADAR...
CNN'e göre Rus bilim insanları aşının ikinci aşamasını 3 Ağustos'a kadar tamamlamayı, üçüncü aşamada da sağlık çalışanlarının aşılanacağını belirtiyor.
BU KADAR KISA SÜREDE BULUNMASINI UZMANLAR AÇIKLADI
Rus uzmanlar, başka hastalıklar için geliştirilen aşıların modifiye edilmiş versiyonu olması nedeniyle bu aşının fazla zaman almadığını söylüyor.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı da aşının askerler üzerinde de denendiğini açıklamıştı.
Kaynak: BBC Türkçe