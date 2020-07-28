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Son dakika: ABD'de 24 saatlik bilanço açıklandı: Ölenlerin sayısı 150 bini aştı

Son dakika haberi... 'de yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 659 artışla 150 bin 515'e çıktı. Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ise ABD'yi 2 milyon 446 bin 397 vakayla ve 1 milyon 493 bin 904 vakayla izliyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.07.2020
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Son dakika: ABD'de 24 saatlik bilanço açıklandı: Ölenlerin sayısı 150 bini aştı

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 61 bin 534 artarak 4 milyon 435 bin 113'e ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 659 artışla 150 bin 515'e çıktı.

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Ülkede Kovid-19 tedavisi görüp iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 137 bini, test yapılan kişi sayısı 55 milyon 20 bini geçti.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ise ABD'yi 2 milyon 446 bin 397 vakayla Brezilya ve 1 milyon 493 bin 904 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 467 bine yakın vakayla California "Kovid-19'dan en fazla etkilenen eyalet" konumunda bulunuyor.

California'yı 440 binden fazla vakayla New York ve 433 bine yakın vakayla Florida takip ediyor.

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