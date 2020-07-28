Almanya'da Türklere ve Müslümanlara karşı artan ırkçılığa tepki

Almanya'daki Türk sivil toplum kuruluşları, Aşağı Saksonya Eyaleti'nde artan ırkçılık olaylarına tepki gösterdi.

Hannover'de düzenlenen basın toplantısında sivil toplum kuruluşları adına açıklamada bulunan Diyanet İşleri Türk islam Birliği (DİTİB) Eyalet Birliği Başkanı Ali İhsan Ünlü, eyalet genelinde bir şekilde ırkçı terör saldırılarının artarak devam ettiğini belirtti.

Ünlü, ırkçı saldırıların önlenmesi için daha da önleyici tedbirler alınmasını talep ederek, Aşağı Saksonya'da yaşanan ırkçı saldırılardan dolayı endişeli olduklarını dile getirdi.

Eyalet çapında geçen yıl 497 kişinin nefret suçlarından dolayı sorgulandığına ve 184 kişiye tehdit mektupları geldiğine dikkati çeken Ünlü, şunları kaydetti:

"Bu yılının ilk altı ayında 60 camiye saldırı oldu. Bremen'de bir genç sadece Müslüman olduğu için Hannover'de ise başörtüsünden dolayı bir kadın darbedildi. Birçok camiye kesik domuz başı bırakıldı. Norheim'deki Müslüman mezarlığı tahrip edildi. Son haftalarda iş insanlarımıza ve siyasilere tehdit mektupları geldi. Tüm bu olanlar güvenliğimizin giderek daha da tehdit altında olduğunun göstergesidir. Bu tehditleri birlikte hareket ederek boşa çıkartabiliriz. Irkçı saldırıların önlenmesi için daha da önleyici tedbirler alınmasını bekliyoruz."

Basın toplantısında okunan ortak bildiriye Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB ), Diyanet İşleri Türk islam Birliği (DİTİB), Türk Veli Dernekleri Federasyonu (FöTEV Nds), İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG), Müstakil İşadamları Derneği ( MÜSİAD), Türk Aileler Birliği (TFU), Aşağı Saksonya Türk Toplumu (TGN), Türk Ekonomi Kulübü (TWC), Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UID) destek verdi.