Son dakika: İran’da 4.4 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberine göre Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, İran’da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı, Basra Körfezi'nde bulunan Keşm Adası'nda yerel saatle 15.42'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı, Basra Körfezi'nde bulunan Keşm Adası'nda yerel saatle 15.42'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Son 2 gün içerisinde merkez üssü Keşm Adası ve Dergahan şehri olarak rapor edilen başka depremlerin de meydana geldiği ve bugün gerçekleşen depremin şimdiye kadarki en şiddetli deprem olduğu aktarıldı.