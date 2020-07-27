27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Son dakika: İran’da 4.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre ’nden yapılan açıklamaya göre, ’da 4.4 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.07.2020
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Son dakika: İran’da 4.4 büyüklüğünde deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı, Basra Körfezi'nde bulunan Keşm Adası'nda yerel saatle 15.42'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Son 2 gün içerisinde merkez üssü Keşm Adası ve Dergahan şehri olarak rapor edilen başka depremlerin de meydana geldiği ve bugün gerçekleşen depremin şimdiye kadarki en şiddetli deprem olduğu aktarıldı.

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