27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Dünya Haberleri İran'da korkutan istatistik: Covid-19 Hastalarının yaklaşık dörtte biri ölüm riski taşıyor

İran'da korkutan istatistik: Covid-19 Hastalarının yaklaşık dörtte biri ölüm riski taşıyor

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Tahran Sina Hastanesi Acil Servis Başkanı Dr. Puya  nedeniyle son bir ayda hastaneye yatan kişilerdeki  oranının yüzde 24,4 olduğunu söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.07.2020
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İran'da korkutan istatistik: Covid-19 Hastalarının yaklaşık dörtte biri ölüm riski taşıyor

İran'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanısıyla son bir ayda hastaneye yatanların yüzde 24,4'ünün ölüm riski taşıdığı belirtildi.

Ülke genelindeki hastanelerde, Covid-19 nedeniyle 23 bin 367 hastanın tedavi olduğunu aktaran Payendemehr, "Son dönemde Covid-19'dan ölenlerin sayısındaki artışın sebebi virüse yakalananların birçoğunun kalp, böbrek ve şeker hastası olmasından kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Payendemehr, "Son 30 günde elde edilen verilere göre, hastanede yatan Covid-19 hastalarından yüzde 24,4'ünün hayatını kaybetme riski bulunuyor." dedi.

Çin'den dünyaya yayılan Covid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da son günlerde Covid-19'dan ölenlerin sayısı 200 civarında seyrediyor. Bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 15 bin 912'ye, vaka sayısı ise 293 bin 606'ya ulaştı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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