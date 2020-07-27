27 Temmuz 2020, Pazartesi
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İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii Kovid-19'a yakalandı

Ali Rebii'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi. Rebii'nin yakın gözlem için hastaneye yatırıldığı aktarıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.07.2020
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İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii Kovid-19'a yakalandı

Rebii'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Hükümet Sözcüsü'nün görülen belirtiler üzerine yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve evinde istirahat ettiği belirtildi.

Açıklamada Rebii'nin daha sonra yakın gözlem için hastaneye yatırıldığı aktarıldı.

Hükümet Sözcüsü'nün bu nedenle haftalık basın toplantısı da iptal edildi.

Öte yandan İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi'nin de Kovid-19'a yakalandığı iddia edildi ancak resmi olarak teyit ya da yalanlama gelmedi.

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