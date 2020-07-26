Libya’nın UMH ordusu sözcüsü Muhammed Kanunu: "Operasyonlarımız devam edecek"

UMH ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu yaptığı açıklamada, Sirte çevresindeki durumların planlandığı gibi gittiğini ve Libya ordusunun Yüksek Komutanının talimatını beklediklerini söyledi. Askeri operasyonların Libya topraklarının tamamında kontrolün sağlanmasına kadar devam edeceğini vurgulayan Kanunu, "Tüm Libya şehirlerini temizlemek için askeri operasyonları sürdüreceğiz" dedi.

"ZAFER YOLLARI" HER AN BAŞLAYABİLİR



Kanunu, Cufra ve Sirte'nin 'kırmızı çizgi' olduğunu söyleyip Libya'ya askeri müdahale sinyali veren Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi'ye yanıt vererek, "Sadece meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti kırmızı çizgileri belirtiyor" dedi.



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Kanunu ayrıca, "Zafer Yolları" askeri harekatını başlatmak için talimatları beklediklerini vurguladı.