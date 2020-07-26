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Kuzey Kore'de ilk corona virüs vakası şüphesi

'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası şüphesinin sınırdaki Kaesong şehrinde meydana geldiği bildirildi. Pyongyang yönetimi, 2020 başlarında ile mevcut seyrüsefere son verdiğini bildirerek ülkede Kovid-19 tehlikesinin bulunmadığını duyurmuştu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.07.2020 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020
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Kuzey Kore'de ilk corona virüs vakası şüphesi

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, geçen hafta Kuzey Kore'ye Kaesong şehrinden yasa dışı şekilde giren bir kişi Kovid-19 şüphesiyle gözlem altına alındı.

Son dakika: Kuzey Korede ilk koronavirüs Kovid-19 şüphesi SON DAKİKA: KUZEY KORE'DE İLK KORONAVİRÜS (KOVİD-19) ŞÜPHESİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, iktidardaki Kore İşçi Partisinin (WPK) Merkez Komite acil ve genişletilmiş politbüro toplantısında konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kim, maksimum düzeyde salgın tedbirleri uygulanacağını belirterek, "Son 6 ayda ülke çapında her sahada alınan yoğun önleyici anti-salgın tedbirlerine rağmen durum kritik." dedi.

Durum tespiti sonrası Kaesong'un cuma gününden bu yana giriş çıkışa kapatıldığını vurgulayan Kim, son 5 günde şehre seyahat etmiş kişilerin karantinada tutulduğunu aktardı.

Pyongyang yönetimi, 2020 başlarında Çin ile mevcut seyrüsefere son verdiğini bildirerek ülkede Kovid-19 tehlikesinin bulunmadığını duyurmuştu.

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