Güney Kore’de başkentin Seul’den Sejong’a taşınması gündemde

AMAÇ NE?

Politikacı ayrıca, Kore Meclisi'nin planı görüşmek üzere Ulusal Meclis'te bir komite kurmasını önerdi. Bu, Kore Demokrat Partisi'nin Sejong'u başkenti yapmak için ilk hamlesi değil. Seul'ün yaklaşık 130 kilometre güneyinde yer alan Sejong şehri, on yıldan uzun bir süre önce aslında başkent yapılmak için kuruldu. Amaç ülkenin diğer bölgelerinde bölgesel kalkınmanın sağlanması ve Seul'ün etkisi ile hakimiyetini azaltmaktı.

Bu plan ilk kez 2003-2008 yılları arasında devlet başkanlığını yürüten Roh Moo-hyun'un hükümeti tarafından önerildi.