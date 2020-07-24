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Gerilim tırmanıyor! ABD'nin kararının ardından Çin'den flaş hamle...

hükümeti 'ye, ülkenin güneybatısındaki Çıngdu kentinde bulunan ABD Başkonsolosluğunu kapatma talimatı verdi. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 22 Temmuz'da Çin'in ABD'nin Houston kentindeki başkonsolosluğunun kapatılması talimatının ardından, Çıngdu'daki ABD Başkonsolosluğunun lisansının iptal edildiği bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.07.2020 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020
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Gerilim tırmanıyor! ABD'nin kararının ardından Çin'den flaş hamle...

Çin hükümeti ABD'ye, ülkenin güneybatısındaki Çıngdu kentinde bulunan ABD Başkonsolosluğunu kapatma talimatı verdi. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 22 Temmuz'da Çin'in ABD'nin Houston kentindeki başkonsolosluğunun kapatılması talimatının ardından, Çıngdu'daki ABD Başkonsolosluğunun lisansının iptal edildiği bildirildi.

ABD'NİN KARARINA MİSİLLEME!

Bakanlık, söz konusu kararı, "ABD'nin mantıksız hamlesine karşı gerekli ve meşru bir cevap" olarak nitelendirdi.

ABD yönetimi 22 Temmuz'da, Teksas eyaletinin Houston kentindeki Çin diplomatik misyonunun 72 saat içinde kapatılması talimatını vermişti.

Hükümet bu karara gerekçe olarak, Çin'in buradaki başkonsolosluğunun "casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığı merkezi" haline gelmesini göstermişti.

Son dakika: Büyük gerilim! ABD, Çine Houston kentindeki başkonsolosluğunu boşalt dedi SON DAKİKA: BÜYÜK GERİLİM! ABD, ÇİN'E "HOUSTON KENTİNDEKİ BAŞKONSOLOSLUĞUNU BOŞALT" DEDİ

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