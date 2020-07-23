23 Temmuz 2020, Perşembe
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Prens Harry hakkında flaş iddia: Çaresizce çabalıyor!

İngiltere Kraliyet Ailesi hakkında yazdığı biyografik kitaplarla ünlenen 70 yaşındaki Lady Colin Camplbell, 'nin eşi 'dan daha az zeki olduğunu ve eşini memnun etmek için çaresizce çabaladığını iddia etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.07.2020
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Prens Harry hakkında flaş iddia: Çaresizce çabalıyor!

Jamaika doğumlu İngiliz yazar Lady Campbell, 1992 yılında 'en çok satanlar listesine' giren "Diana in Private: The Princess Nobody Knows" adlı kitabı yazmıştı.

Prens Harry hakkında flaş iddia: Çaresizce çabalıyor!

Lady Campbell, yeni kitabı "Meghan ve Harry: Gerçek Hikaye" adlı kitabının tanıtımında basına konuştu.

Prens Harry hakkında flaş iddia: Çaresizce çabalıyor!

Campbell, Prens Harry'nin Mehgan Markle'dan daha az zeki olduğunu ve Meghan ne derse yaptığını çünkü eşini çaresizce memnun etmeye çalıştığını öne sürdü.

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