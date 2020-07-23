Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye hakkında küstah sözler!

"DOĞU AKDENİZ'DE GERİ KALDIK"

Emmanuel Macron, Türkiye ve Rusya gibi ülkelerin Doğu Akdeniz'de enerji ve güvenlik alanında ön plana çıktığını ifade etti.

Avrupa Birliği'nin (AB) ise söz konusu bölgede geri kaldığını kaydeden Macron, "Akdeniz'deki güvenliğimizi diğer aktörlerin eline bırakmak ciddi bir hata olur. Bu, Avrupa için bir seçenek değil ve Fransa'nın izin vereceği bir şey değil." şeklinde konuştu.