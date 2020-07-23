23 Temmuz 2020, Perşembe
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye hakkında küstah sözler!

Rum lider Anastasiadis'i 'nda ağırlayan Macron görüşmeden skandal sözler söyledi. 'deki faaliyetleri nedeniyle 'nin cezalandırılması gerektiği söyleyen Fransa iyice haddini aştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.07.2020
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye hakkında küstah sözler!

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığından, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi kadar Fransa da rahatsız...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'i ağırladı.

Macron, Rum liderle yaptığı görüşmede, Türkiye'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın egemenliğini ihlal ettiğini savundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye hakkında küstah sözler!

"TÜRKİYE CEZALANDIRILMALI"

Rumların ve Yunanistan'ın yanında olduklarını belirten Fransa Cumhurbaşkanı, "Avrupa Birliği'ne üye bir ülkenin egemenlik haklarının ihlal edilmesi ya da tehdit edilmesi kabul edilebilir değil. Bunu yapanlar cezalandırılmalı." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye hakkında küstah sözler!

"DOĞU AKDENİZ'DE GERİ KALDIK"

Emmanuel Macron, Türkiye ve Rusya gibi ülkelerin Doğu Akdeniz'de enerji ve güvenlik alanında ön plana çıktığını ifade etti.

Avrupa Birliği'nin (AB) ise söz konusu bölgede geri kaldığını kaydeden Macron, "Akdeniz'deki güvenliğimizi diğer aktörlerin eline bırakmak ciddi bir hata olur. Bu, Avrupa için bir seçenek değil ve Fransa'nın izin vereceği bir şey değil." şeklinde konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye hakkında küstah sözler!

"AKDENİZ, TÜRKİYE'NİN KONTROLÜNE BIRAKILAMAZ"

Anastasiadis de Macron'un ardından yaptığı açıklamada, Avrupa'nın Doğu Akdeniz'de "boşluk" bıraktığını söyleyerek, "Macron'un inisiyatifleri, Akdeniz'in Türkiye'nin veya başka bir ülkenin kontrolüne bırakılmayacağına dair bir umut ışığı oldu." şeklinde konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye hakkında küstah sözler!

ANKARA, NAVTEX İLAN ETTİ

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Meis Adası'nın güney ve doğusunda faaliyetlerde bulunmak üzere NAVTEX (Denizcilere Duyuru) ilan etti.

Bu gelişme üzerine, Güney Kıbrıs'ta resmi ziyaretler yapan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, acilen ülkesine döndü.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye hakkında küstah sözler!

YUNANİSTAN'A NAVTEX TEPKİSİ

Dışişleri Bakanlığı, sismik araştırma gemisinin faaliyetlerine itiraz eden ve araştırma sahasının kendi kıta sahanlığında olduğunu savunan Atina'ya sert tepki göstermişti.

Sözcü Hami Aksoy, yaptığı açıklamada, "Oruç Reis gemimizin araştırma yapacağı deniz alanı, ülkemizin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı sınırları ve 2012 yılında Hükümetimizce TPAO'ya verilen ruhsat sahaları içindedir." ifadelerine yer vermişti.

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